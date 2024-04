Myšlenku "zmrazení" války na Ukrajině nedávno vyslovil vysoce postavený člen vládnoucích sociálních demokratů v Německu.

"V roce 2014 konflikt zmrazili a Ukrajina měla na frontové linii mezi rokem 2014 a (ruskou vojenskou) invazí 18.000 zavražděných vojáků," upozornil Wallace. "Rusko přezbrojí, získá další vybavení a udělá to, co po roce 2014. A později se vrátí," dodal.

Jak Wallace dále podotkl, "problém se zamrzlým konfliktem je, že jej musíte zaručit". Na to se však ani Ukrajina už nenechá přesvědčit, protože v minulosti se pokoušeli garantovat pomoc Kyjevu Británie, USA, Německo i Francii.

"Takže kdybyste byli Ukrajinci, důvěřovali byste v tomto okamžiku skutečně našim zárukám? A co byste dali Ukrajině, abyste ji přesvědčili, aby zmrazila konflikt? ... Možná by řekli: 'Dejte nám členství v NATO'," upozornil bývalý britský ministr obrany.

Zároveň však odmítl spekulovat o tom, zda by Ukrajina výměnou za členství v Severoatlantické alianci byla ochotna přestat bojovat za svá území okupovaná Ruskem. "Je to na Ukrajině, aby se rozhodla, oni přišli o tisíce lidí. A oni jsou ti, kteří za nás právě teď bojují. My nebojujeme," připomněl a dodal, že podle jeho názoru by s tím nesouhlasilo ani Rusko.

Wallace zároveň vyzval německého kancléře Olafa Scholze, aby souhlasil s dodáním řízených střel typu Taurus Ukrajině. Scholz se tomu nadále brání navzdory opakovaným výzvám Kyjeva, píše DPA. Jak podotkl, rozumí Scholzovým obavám z možné eskalace konfliktu, podotkl však, že jsou neopodstatněné.

"Během celého tohoto procesu jsme mohli vidět, že červené linie stanovené Ruskem jsou jako křída, prostě je setřou z tabule," uvedl. "Ukrajina se však bude držet všech omezení, která jí určíte," dodal.