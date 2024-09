Kreml reaguje na slova Zelenského o vynuceném míru. Hovoří o fatální chybě

Toto prohlášení Kremlu je reakcí na vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na půdě Organizace spojených národů, který v úterý uvedl, že Rusko lze k mírovému řešení pouze přimět, a přislíbil, že při ukončení konfliktu nebude jednat podle podmínek Moskvy.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu novinářům sdělil, že „takový postoj je fatální chybou, systémovou chybou“. „Jde o hluboké nedorozumění, které nevyhnutelně povede k důsledkům pro režim v Kyjevě,“ dodal Peskov.

„Rusko usiluje o mír, avšak pouze za podmínky, že bude zajištěna jeho stabilita a splněny cíle speciální vojenské operace,“ uvedl Peskov, odkazující na označení války na Ukrajině, které používá Moskva. „Bez dosažení těchto cílů je jakýkoli nátlak na Rusko nemožný,“ dodal mluvčí.

Zelenskyj je tento týden ve Spojených státech, kde se snaží posílit mezinárodní podporu pro Kyjev. „Víme, že někteří by chtěli jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem,“ prohlásil Zelenskyj na půdě OSN v úterý a označil to za „šílenství“. „Rusko může být k míru pouze přinuceno, a to je přesně to, co je třeba – přimět Rusko k míru,“ dodal Zelenskyj.

Zelenskyj v úterý prohlásil, že Rusko lze k míru pouze donutit. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN rovněž označil Írán a Severní Koreu za „komplice“ této války. Uvedl to server Euronews.

„Putin porušil tolik mezinárodních norem a pravidel, že se sám nezastaví. Rusko může být k míru pouze donuceno, a to je přesně to, co je potřeba – donutit Rusko k míru,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Zelenskyj také ostře kritizoval Írán a Severní Koreu, které jsou podle západních zpravodajských služeb obviňovány z dodávek zbraní Rusku. „Rusko nemá žádný legitimní důvod dělat z Íránu a Severní Koreje faktické komplice ve své zločinné válce v Evropě, když jejich zbraně zabíjejí Ukrajince,“ prohlásil.

Ukrajinský prezident se v úterý zúčastní všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN v New Yorku a ve čtvrtek se ve Washingtonu setká s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě.

Očekává se, že Zelenskyj předloží Bidenovi svůj návrh, který označuje za „plán vítězství“. Spojené státy navštívil před listopadovými volbami, kdy republikánský prezidentský kandidát Donald Trump zpochybňuje pokračující podporu pro Ukrajinu.

Kyjev se nachází blíže k ukončení války s Ruskem, prohlásil už v pondělí Zelenskyj v rozhovoru pro ABC News.

Zelenskyj uvedl, že "jsme blíže míru, než si myslíme", a zároveň vyzval Washington a další spojence, aby nadále podporovali Ukrajinu. Zdůraznil, že Ukrajina musí být ve "silné pozici", aby mohla vyvinout tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a přimět ho k ukončení války.

Od začátku ruské invaze poskytly Spojené státy a jejich spojenci Ukrajině pomoc v hodnotě miliard eur a zároveň uvalili na Rusko několik vln sankcí.

Putin tvrdí, že mírové rozhovory mohou začít pouze tehdy, pokud Kyjev přenechá Rusku rozsáhlá území na východě a jihu Ukrajiny a vzdá se svých snah o členství v NATO.

Zelenskyj naopak opakovaně vyzývá k úplnému stažení ruských vojsk a obnovení ukrajinských hranic v podobě, jaké byly po rozpadu Sovětského svazu.

Budoucnost Ukrajiny bude tento týden hlavním tématem na Valném shromáždění OSN v New Yorku.

Zelenskyj se ve středu během svého projevu znovu obrátí s výzvou o větší vojenskou a politickou podporu.

Ve čtvrtek plánuje ve Washingtonu představit americkému prezidentovi Joeu Bidenovi "vítězný plán" na ukončení války s Ruskem, který následně představí i veřejnosti.

Plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, zahájená v únoru 2022 pod názvem "speciální vojenská operace", způsobila smrt desítek tisíc lidí, vyhnala miliony obyvatel z jejich domovů a zdevastovala ukrajinská města.