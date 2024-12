Lipavský prozradil český postoj k opakování prezidentských voleb v Rumunsku

Rumunský ústavní soud v pátek anuloval výsledky prvního kola prezidentských voleb a nařídil jeho opakování, informovala stanice France24. Lipavský dnes napsal, že vzal toto soudní rozhodnutí na vědomí.

"Mám naprostou důvěru v rumunské instituce a demokratické procesy. Odsuzuji zlomyslné zahraniční zásahy v Rumunsku, které nemají své místo v zemi, která je naším důležitým spojencem v NATO a partnerem v EU. Česko bude pokračovat ve spolupráci s Rumunskem, aby posílilo odolnost a bezpečnost," uvedl šéf české diplomacie na sociální síti X.

Do druhého kola se původně dostali reformistka Elena Lasconiová a krajně pravicový politik Calin Georgescu, který byl velkým outsiderem a vykázal minimální náklady na kampaň. Rozhodnutí ústavního soudu přišlo dva dny poté, co úřadující prezident Klaus Iohannis odtajnil dokumenty ohledně ruské kampaně, které se zúčastnily tisíce účtů na sociálních sítích. Ty propagovaly Georgesca na sítích jako TikTok a Telegram.

Georgescu v rozhovoru pro BBC odmítl jakýkoliv vliv Moskvy. "Nehodlají akceptovat, že rumunský lid konečně řekl, že chce zpět svůj život, svou zemi, svou důstojnost," řekl na adresu současné politické reprezentace, přičemž sám sebe vykreslil jako bojovníka proti establishmentu.

V interview také naznačil, že by ukončil pomoc Ukrajině, která s Rumunskem sousedí. "Souhlasím jen s tím, že se musím postarat o naše lidi. Nechci je zapojovat (do konfliktu)," prohlásil s tím, že by skončila vojenská i politická podpora. "Všechno by se zastavilo. Musím se postarat o naše lidi. Sami máme hodně problémů," dodal.