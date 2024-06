Litva se nebojí nepopulárních kroků. Kvůli obraně zvyšuje daně

Česká vláda plánuje vyslat svého astronauta Aleše Svobodu do vesmíru nejpozději do pěti let. Tento záměr, nazvaný Česká cesta do vesmíru, má za cíl vzbudit zájem mezi firmami, vědeckými institucemi a školami. Dnes to oznámil ministr dopravy Martin Kupka. Premiér Petr Fiala označil tento projekt za národní misi.