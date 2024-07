Macron se chce vyhnout chaosu. Novou vládu zatím nejmenuje

Macronova vyjádření přicházejí krátce poté, co levicová koalice Nová lidová fronta (NFP), která překvapivě vyhrála nedávné předčasné parlamentní volby, oznámila, že jejich kandidátkou na premiérku bude Lucie Castetsová, vysoce postavená úřednice zaměřující se na boj proti daňovým podvodům a finanční kriminalitě.

V prvním rozhovoru po druhém kole voleb na začátku července Macron přiznal prohru svého centristického bloku, ale odmítl komentovat návrh NFP na premiérský post, o kterém se levicové strany údajně jednaly 15 dní.

Macron uvedl, že stávající vláda se postará o aktuální záležitosti během olympijských her, které potrvají do 11. srpna. „Do poloviny srpna nejsme v pozici, abychom mohli provádět změny, protože by to mohlo vyvolat nepořádek,“ dodal.

Podle agentury AP neexistuje konkrétní termín, do kdy musí Macron nového premiéra jmenovat, ale rozhodnutí je plně v jeho rukou. Nový předseda vlády bude potřebovat podporu většiny zákonodárců, aby se předešlo hlasování o nedůvěře.

Macron již dříve uvedl, že jmenuje premiéra pouze z kandidátů, kteří mají podporu „stabilní a nezbytně pluralitní“ koalice.

Lucie Castetsová, která je absolventkou Sciences Po a London School of Economics, dříve pracovala na ministerstvu financí a poté přešla do úřadu Tracfin, který se zaměřuje na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Podle France24 je Castetsová široké veřejnosti neznámá. NFP ji charakterizuje jako „lídryni v boji za obranu a podporu veřejných služeb“.

V prohlášení zaslaném agentuře AFP Castetsová uvedla, že je poctěna návrhem NFP a pokud bude zvolena premiérkou, chce se snažit o zrušení Macronovy důchodové reformy, která zvýšila věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let.

Parlamentní volby ve Francii, které se konaly na přelomu června a července, vyhrála levicová koalice NFP, zatímco Macronovi centristé skončili na druhém místě a krajně pravicové Národní sdružení Mariny Le Penové na třetím místě.