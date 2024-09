Maďarsko by se nezachovalo jako Ukrajina, prohlásil Orbánův muž. Opozice je na nohou

Orbán uvedl, že Maďarsko by se na základě zkušeností z protikomunistické revoluce v roce 1956 pravděpodobně nepostavilo na odpor, jak to udělal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, protože to považuje za nezodpovědné.

Podle něj Zelenskyj svou zemi vedl do války, která způsobila mnoho lidských obětí a ztrátu území.

Péter Magyar, předseda mimoparlamentní strany Tisze, označil Orbánova slova za nehorázná a vyzval k jeho rezignaci ještě před výročím revoluce 23. října.

Podobně se na Facebooku vyjádřil i předseda Demokratické koalice (DK) Ferenc Gyurcsány, který tvrdí, že tato vyjádření znamenají, že by Orbánova vláda předala Maďarsko Rusům bez odporu.

Spolupředseda LMP Péter Ungár prostřednictvím agentury MTI položil otázku, kolik území by Balázs Orbán předal agresorovi, a vyzval premiéra, aby se k těmto výrokům vyjádřil.

David Bedő, předseda parlamentní frakce strany Momentum, zdůraznil, že ponaučením z roku 1956 je nutnost bojovat za svobodu národa, i když se zdá, že je boj beznadějný. Dodal, že místo podřízení se agresorovi je třeba mu čelit, a vyjádřil hrdost na své prarodiče, kteří bojovali za svobodu Maďarska.