Premiér Maďarska Viktor Orbán tento týden prohlásil, že „pokračování války na Ukrajině je špatné, nebezpečné a chybné“, a vyzval Kyjev, aby co nejdříve přijal účast na mírových rozhovorech vedených Spojenými státy. Podle Orbána by měl být konflikt ukončen co nejrychleji, přičemž vyjádřil přesvědčení, že prodlužování bojů je v rozporu se strategickými zájmy Maďarska i Evropy.

Minulý týden Orbán zaslal dopis předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi, v němž upozornil na „strategické rozdíly v přístupu k Ukrajině, které nelze překlenout“. Maďarsko dlouhodobě blokuje některé formy pomoci Ukrajině a zpochybňuje efektivitu vojenské i finanční podpory poskytované Kyjevu. Orbánova vláda udržuje blízké vztahy s Moskvou a opakovaně kritizuje sankce EU vůči Rusku jako neúčinné a škodlivé pro evropské hospodářství.

Slovenský premiér Robert Fico čelí v posledních dnech rozsáhlým protestům kvůli svému stále více proruskému postoji v zahraniční politice. Fico oznámil, že se postaví proti jakémukoli navyšování výdajů na obranu a že požaduje, aby se v závěrech summitu objevila zmínka o obnovení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Tento tranzit, který byl zastaven Kyjevem v průběhu letošního roku, představoval důležitý zdroj energie pro Slovensko a Fico považuje jeho obnovení za klíčovou otázku.

Fico rovněž zopakoval nepodložená obvinění o rozsáhlé korupci na Ukrajině a prohlásil, že není připraven podpořit posílání dalších finančních prostředků do Kyjeva, protože „polovina z nich by byla ukradena“. Tento výrok odráží jeho dlouhodobou skepsi vůči ukrajinské vládě a posiluje jeho odmítavý postoj k finanční pomoci EU určené Ukrajině.

Slovenský premiér rovněž obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z toho, že se snaží konflikt udržet, protože „nemá mandát a dobře ví, že by nebyl znovu zvolen“. Fico tvrdí, že Ukrajina by měla okamžitě souhlasit s příměřím a neměla by klást žádné další požadavky na širší mírové uspořádání. Tento postoj kontrastuje s většinou západních lídrů, kteří zdůrazňují nutnost spravedlivého míru zahrnujícího obnovení územní celistvosti Ukrajiny.

Dalším důkazem rostoucího odstupu Slovenska od evropské politiky obrany je Ficovo oznámení, že slovenská delegace se nezúčastní příštího setkání v Paříži, které pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron. Fico uvedl, že Slovensko nechce být součástí žádných diskusí o rozšiřování francouzského jaderného odstrašení, čímž potvrdil svůj odmítavý postoj k hlubší evropské bezpečnostní spolupráci.

Postoje Maďarska a Slovenska k Ukrajině se tak stále více odlišují od přístupu většiny evropských zemí, které nadále usilují o podporu Kyjeva. Zatímco Maďarsko trvá na rychlém diplomatickém řešení a udržování pragmatických vztahů s Ruskem, Slovensko pod vedením Fica se soustředí na vlastní energetické a hospodářské zájmy, přičemž stále častěji zpochybňuje smysl evropské pomoci Ukrajině.