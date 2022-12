Metě hrozí nová vysoká pokuta za obcházení evropských předpisů

Přesné znění rozhodnutí úřad nezveřejnil. Deník The Wall Street Journal (WSJ) píše, že podle informovaných zdrojů firma nemá vyžadovat od uživatelů souhlas s personalizovanými reklamami na základě jejich online aktivity. To by Metě mohlo ztížit cílení reklamy, které používá při monetizaci svých platforem Facebook, Instagram a Whatsapp.

Jakmile EDPS rozhodnutí oznámí irskému úřadu pro ochranu údajů, který je odpovědný za kontrolu americké společnosti v Evropě, bude tento úřad mít jeden měsíc na to, aby upravil svůj návrh sankcí. Proti novým rozhodnutím unijních úřadů se lze odvolat, což by mohlo vést k jejich pozastavení až do případného zdlouhavého soudního sporu. Pokud by je však Meta akceptovala, mohlo by to jí a další platformám ztížit zobrazování reklam uživatelům na základě toho, na co kliknou a co sledují v aplikacích těchto platforem.