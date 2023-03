Morawiecki žádá, aby Evropská komise omezila dovoz ukrajinského obilí

Boj Evropy za svobodu neskončil v roce 1989 pádem komunistických režimů, ale trvá, jak ukazuje fašismus ruského prezidenta Vladimira Putina. Dnes to na přednášce na univerzitě v německém Heidelbergu prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki. Důrazně varoval před porážkou Ukrajiny a vítězstvím Putina, neboť by to podle něj Evropu a její ideály ochromilo.