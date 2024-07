Musk stěhuje své firmy v rámci USA. Vadí mu nový zákon v Kalifornii

"To je poslední kapka," napsal Musk na své sociální síti s ohledem na zákon. Centrála SpaceX se má přesunout z kalifornského města Hawthorne do průmyslového komplexu Starbase v Texasu a sídlo firmy X Corp ze San Francisca do texaského Austinu.

Musk už před třemi lety přesunul adresu svého bydliště z Kalifornie do Texasu, kde se neplatí státní daň z příjmu fyzických osob. Ve stejném roce přesunul do Texasu také sídlo společnosti Tesla, která vyrábí elektromobily.

V únoru podnikatel uvedl, že přestěhoval právní sídla firem SpaceX a Neuralink z Delaware do Texasu, respektive Nevady. Reagoval na rozhodnutí soudu, podle něhož jako generální ředitel Tesly nemá nárok na rekordní odměny ve výši téměř 56 miliard dolarů.

Diskutovaný zákon v pondělí podepsal kalifornský guvernér Gavin Newsom. Ocenili ho zejména organizace zastupující práva komunity LGBT+, protože podle nich bude chránit soukromí a bezpečnost studentů. Konzervativci už naopak avizovali, že zákon napadnou u soudu.

"Guvernéru Newsomovi jsem asi před rokem jasně řekl, že podobné zákony přinutí rodiny a firmy opustit Kalifornii, aby ochránili svoje děti," poznamenal Musk.