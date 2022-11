Na Krymu byli zlikvidováni íránští instruktoři, kteří pomáhali ruské armádě s naváděním dronů, tvrdí Kyjev

Polsko se snaží získat podporu Německa k uvalení sankcí Evropské unie na severní větev ropovodu Družba, která vede do Polska a Německa. Sankce by Polsku umožnily odstoupit od dohody o nákupu ruské ropy v příštím roce bez zaplacení pokuty. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s rozhovory. Podle agentury Bloomberg usiluje Polsko také o vytvoření systému cel pro ty, kdo budou dál odebírat ropu z jižní větve Družby. Ta vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.