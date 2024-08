Naprostá destrukce. Rusové na východě Ukrajiny postupují, Pokrovsk a Toreck v plamenech

Ruská armáda podle informací amerického listu New York Times ve vysoké míře používá klouzavé bomby, které jsou mnohdy ze sovětské éry, vybavené výsuvnými křídly se satelitní navigací – tudíž jsou řízené. Jsou naplněny stovkami kilogramů výbušniny a dokážou zničit výškové obytné budovy i betonové opevnění.

I díky těmto bombám se Rusům daří v Doněcké oblasti postupovat kupředu, vypálí jich zhruba 750 denně. Největší tlak je nyní na města Pokrovsk a Toreck . Město Niu York několik kilometrů od Torecku zřejmě brzy padne. Ukrajinští vojáci tvrdí, že jsou v této oblasti přestřílení a nemají dostatek mužů.

Nejhorší jsou pro ně právě klouzavé bomby. „Měl jsem v těle takový pocit, jako by mnou vítr proletěl velmi vysokou rychlostí, každým mým orgánem. Ten pocit je velmi děsivý,“ vylíčil jeden z ukrajinských vojáků s přezdívkou Jackson. „Každý den to samé. Přijedeme na pozici, oni spustí KAB, my se schováme, zacpeme si uši a otevřeme ústa, abychom nedostali otřes mozku,“ dodal.

Ukrajinské úřady mezitím pokračují s evakuací města Pokrovsk. „26. srpna opustilo Pokrovsk v našem bezplatném evakuačním vlaku bezpečně asi 300 Ukrajinců. Byly vytyčeny speciální trasy, které odvážejí lidi hned třemi směry, kde je přijímají místní komunity: Čerkasy, Zakarpatí a Lvov,“ informovala na sociální síť ukrajinská železniční společnost Ukrzaliznicja.

Podle dostupných záběrů se město Toreck, ležící přímo na pokraji fronty, nachází v plamenech a probíhají zde těžké boje.

V ohrožení před leteckými útoky je nadále Sumská oblast, která hraničí s Kurskou oblastí v Rusku, kde Ukrajinci už několik týdnů podnikají svůj výpad.

Podle serveru Kyiv Independent ruské síly v pondělí zaútočily hned na 12 obcí v Sumské oblasti a zranily 16 civilistů. V regionu bylo celkem zaznamenáno 212 výbuchů při 83 samostatných úderech.

Rusům se údajně podařilo prostřednictvím rakety Iskander zlikvidovat v Sumské oblasti americký raketometný systém HIMARS, který Washington ukrajinské armádě dodal.

Ukrajina během pondělí zažila peklo. Moskva vyslala na území Ukrajiny více než 200 raket a dronů, což si vyžádalo nejméně sedm obětí. Tyto útoky výrazně poškodily energetickou infrastrukturu a americký prezident Joe Biden je označil za pobuřující.

Velitel ukrajinských vzdušných sil, Mykola Oleščuk, tvrdí, že šlo o největší letecký útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Naopak v Kurské oblasti se ukrajinským silám daří postupovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naposledy v pondělí oznámil , že ukrajinským jednotkám se podařil menší postup do ruské Kurské oblasti, kde získaly kontrolu nad dalšími dvěma obcemi.

Ukrajinské síly vpadly na území Kurské oblasti 6. srpna a od té doby získaly pod svou kontrolu desítky obcí.

Kurská jaderná elektrárna, která se nachází přibližně 60 kilometrů od města Sudža, jež je nyní pod kontrolou ukrajinských jednotek, je podle agentury Reuters ohrožena, jelikož tvrdé boje probíhají zhruba 30 kilometrů od elektrárny.