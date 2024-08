Rusko v noci opět útočilo na Ukrajinu. Zasáhlo i Kyjev

Pokud by Rusko vyhrálo válku na Ukrajině, bezpečnost, stabilita a prosperita České republiky by výrazně utrpěly. Obětováním Ukrajiny Rusku by Západ nezajistil mír, ale ohrozil svou vlastní bezpečnost, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský na pondělní poradě velvyslanců v Černínském paláci.

Zdroj: Karolína Svobodová