NATO je připraveno se bránit proti Rusku, zopakoval Scholz

Vypadalo to pro mistrovskou fotbalovou Spartu na klidné léto, během něhož bude posilovat kádr tak, aby se dokázala připravit na očekávané boje o účast v Lize mistrů. Jenže nyní to vypadá, že bude muset řešit nejožehavější otázku v tuzemském fotbale. Kdo ji vlastně bude trénovat? Jak nizozemská, tak i dánská média mají už totiž za hotovou věc, že se dánský stratég Brian Priske dohodnul s Feyenoordem Rotterdam, přičemž smlouvu s tímto klubem by mohl podepsat už během příštího týdne. Zbývá se už jen prý domluvit na výši odstupného se Spartou.