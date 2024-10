NATO potvrdilo ruské zoufalství. Rutte řekl, kde bojují severokorejští vojáci

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli uvedl, že věří, že jeho varování adresované Západu bylo vyslyšeno. Varoval také před nebezpečím přímého zapojení Západu do války a prohlásil, že pokud by NATO umožnilo Ukrajině využívat zbraně dlouhého dosahu na cíle v Rusku, Moskva na to bude reagovat.