NATO se otřásá v základech. Trump nechce bránit státy, Musk rovnou vyzval k vystoupení

Musk se podle serveru Economic Times tak připojil k debatě, kterou znovu otevřel americký prezident Donald Trump. Ten ve středu prohlásil, že NATO členské státy musí platit za svou obranu, jinak od něj nemohou očekávat vojenskou pomoc. „Je to zdravý rozum. Pokud nezaplatí, nebudu je bránit,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně.

Podle informací serveru Politico v posledních dnech konzultoval s poradci možnou změnu americké strategie v NATO, která by zvýhodňovala ty členy, kteří vydávají na obranu určité procento svého HDP. Evropští spojenci se nyní obávají, že by USA mohly postupně omezit svou roli v alianci, což by mohlo zásadně ovlivnit bezpečnostní rovnováhu v Evropě.

Trump ve čtvrtek otevřeně zpochybnil klíčový princip Severoatlantické aliance, podle kterého útok na jednoho člena znamená útok na všechny a vyžaduje kolektivní odpověď. V rozhovoru s novináři během podpisu zákona v Oválné pracovně Trump naznačil, že by mohl přehodnotit závazky USA k alianci, pokud členské státy nesplní jeho opakované požadavky na vyšší výdaje na obranu.

„Myslím, že je to otázka zdravého rozumu,“ prohlásil Trump. „Pokud neplatí, nebudu je bránit.“ Jeho slova představují další eskalaci proti-NATO rétoriky, která byla výraznou součástí jeho prvního prezidentského období. Trumpův kritický postoj k alianci vedl v roce 2023 ke schválení zákona, který vyžaduje dvoutřetinovou podporu Senátu nebo akt Kongresu k tomu, aby Spojené státy mohly NATO opustit.

Trump přiznal, že NATO „může být potenciálně dobré“, ale zároveň zpochybnil, zda by evropští spojenci v případě potřeby přišli na pomoc Spojeným státům. „Pokud by se Spojené státy dostaly do potíží a zavolali bychom jim… myslíte si, že by nás šli chránit? Měli by. Nejsem si tím ale tak jistý,“ dodal.

Jeho slova přicházejí v době, kdy USA začaly omezovat vojenskou a zpravodajskou podporu Ukrajině s cílem přimět Kyjev k uzavření dohody o ukončení války s Ruskem. Tento krok vyvolal obavy mezi evropskými spojenci, kteří se snaží zvýšit vlastní podporu Ukrajině, aby jí pomohli odolat ruské invazi.

Trumpův poradce a zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg již dříve naznačil, že by Spojené státy mohly přestat poskytovat bezpečnostní záruky státům, které neplní alianční závazek vydávat na obranu alespoň 2 % svého HDP. Tento postoj přitom koliduje s názorem mnoha evropských lídrů, kteří usilují o posílení transatlantické spolupráce.

Evropská unie na situaci reagovala mimořádným summitem v Bruselu, kde lídři členských států jednali o výrazném zvýšení výdajů na obranu. Evropská komise navrhla balíček finanční podpory až ve výši 150 miliard eur na vojenské investice a zároveň zvažuje umožnění členským státům vynaložit dalších 650 miliard eur na obranu v příštích čtyřech letech bez hrozby sankcí za překročení rozpočtových pravidel.

Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius v pátek v rozhovoru pro Bloomberg přiznal, že vývoj je turbulentní a stále není jasné, jaká bude konečná strategie Spojených států. „V posledních týdnech jsme viděli poměrně bouřlivý vývoj,“ uvedl. „Stále není zcela jasné, jaká bude konečná americká strategie.“

Přestože Trump a Musk volají po odchodu USA z NATO, americký prezident by k takovému kroku potřeboval dvoutřetinovou většinu v Senátu nebo souhlas Kongresu, což by mohlo být politicky velmi složité. Zatímco Trump nadále tlačí na evropské spojence, aby zvýšili své obranné výdaje, jeho výroky vyvolávají nejistotu v NATO i v celé transatlantické alianci.

Musk přitom nevyzval k odchodu z NATO poprvé. Na sociální síti X už minulý týden sdílel názor jednoho z uživatelů, že pro Spojené státy americké nastal čas opustit NATO a Organizaci Spojených národů (OSN). "Souhlasím," napsal miliardář.