Navalnyj použil za mřížemi "zakázaná" slova. Obrací se kvůli tomu na soud

O Navalného iniciativě informoval server Meduza s tím, že sám opoziční politik byl potrestán za slovo "střecha", které se má například s dalším slovem "chata" nacházet ve "sborníku slangových výrazů používaných zločineckými živly". Jde o seznam slov, který věznice dostala ještě v dobách Sovětského svazu v roce 1983. Od té doby je utajený.

"Představte si, že zítra v televizi oznámí: 'Od pondělka mají všichni zakázáno používat slova používaná čučundriky. Kdo jsou čučundrikové a jaká slova používají - to je tajné, ale za porušení zákazu je pokuta.' Zní to jako blbost, ale to je realita, ve které žijí a vy také," napsal opozičník na sociální síti.

Navalnyj se nejprve obrátil na okresní soud, až po odmítnutí podal žalobu k nejvyššímu soudu. Ten by měl k případu zasednout 23. srpna, napsal zmíněný web.

Politik je za mřížemi od začátku roku 2021, přičemž poslední měsíce tráví ve vězení ve Vladimirské oblasti, kde se soustavně ocitá pod různými záminkami na samotce. Aktuálně hrozí Navalnému dalších 20 let za mřížemi kvůli vytvoření extremistické organizace. Jde o jeho Fond boje proti korupci. Rozsudek má padnout v pátek.