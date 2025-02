Návrat prince Harryho. Na místě, kde představil Meghan, zaujal s jinou ženou

Princ Harry, bývalý kapitán britské armády a patron Invictus Games, byl během celého turnaje velmi aktivní. Nejenže povzbuzoval sportovce z různých zemí, ale také se osobně setkával s účastníky a sdílel s nimi radostné chvíle. Během posledního dne byl spatřen, jak sleduje zápas o bronzovou medaili ve vozíčkářském basketbalu mezi týmy USA a Austrálie po boku legendárního novozélandského ragbisty Richieho McCawa. Oba si společně vychutnávali atmosféru zápasu a připíjeli si pivem na počest sportovců.

Letošní Invictus Games, které probíhají od 8. do 16. února 2025, přivítaly přes 500 sportovců z 23 zemí, kteří poprvé soutěžili jak v zimních, tak i v tradičních disciplínách.

Princ Harry vyjádřil nadšení z návratu her do Kanady a naznačil možnost pravidelného pořádání zimních her v budoucnu. Tato událost byla také významná pro něj osobně, neboť právě na Invictus Games v Torontu v roce 2017 se poprvé veřejně objevil po boku své nynější manželky Meghan Markle, informuje server People.

Meghan Markle, vévodkyně ze Sussexu, se k princi Harrymu připojila na začátku letošních her, ale na Valentýna se vrátila do Kalifornie, aby byla s jejich dětmi. Princ Harry zůstal v Kanadě, aby dokončil své povinnosti spojené s hrami, a byl viděn, jak si užívá čas s přáteli a podporuje sportovce. Navzdory spekulacím o jejich vztahu pár během her ukázal jednotu a vzájemnou podporu, což bylo patrné z jejich veřejných vystoupení a gest.