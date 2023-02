Návštěva Bidena v Kyjevě je vzkaz Putinovi, na který nemá čím odpovědět

"Joe Biden v Kyjevě. Samozřejmě to Kreml vyhodnotí jako další důkaz toho, že Spojené státy definitivně vsadily na strategickou porážku Ruska ve válce a že válka sama o sobě se neodvolatelně přeměnila ve válku Ruska a Západu," komentovala návštěvu amerického prezidenta politoložka Taťjana Stanová.

Její očekávání do jisté míry naplnila státní agentura RIA Novosti, která brzy po prvních zprávách o Bidenově příjezdu do Kyjeva zveřejnila komentář profesora Alexandra Guseva z Ruské akademie věd. Cesta prezidenta USA ukazuje, že kolektivní Západ se stal stranou konfliktu, prohlásil.

"Nebojujeme s Ukrajinou, a tím spíše nebojujeme s ukrajinským lidem, ale nyní kyjevský režim ztělesňuje nástroj kolektivního Západu. V opačném případě by neztrácel Biden čas na přelety, rozhovory s (ukrajinským prezidentem Volodymyrem) Zelenským atd," prohlásil.

Snímky Bidena v Kyjevě se objevily méně než 24 hodin před Putinovým každoročním poselstvím, které se loni neuskutečnilo. Očekává se, že Putin bude hovořit o válce - přesněji o "speciální vojenské operaci", jak válku nazývá ruský režim. Avizoval to Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

"Čekalo se, že poselství bude velice ostré, zaměřené na demonstrativní zpřetrhání vztahů se Západem. Teď může být upraveno, aby bylo ještě tvrdší," míní Stanová.

"Když zazněla zpráva o Bidenově návštěvě, byl jsem zrovna ve vysílání jedné ukrajinské televize," uvedl na sociální síti politolog Abbas Galljamov, kterého ruské úřady označují za zahraničního agenta. "Předpokládal jsem, že to může znamenat zvýšení sázky v situaci, kdy je naprosto jasné, že Putin nemá čím odpovědět, a tak může jít o úmyslné provokování reakce," dodal.

"Předpokládejme, že rozzuřený Putin vydá rozkaz zaútočit na Kyjev. V takové situaci by armáda mohla odmítnout tento rozkaz splnit - protože si uvědomují, že už by to nebyla 'speciální vojenská operace', ale opravdová válka. A vůbec není fakt, že ruská armáda je na ni připravena. Ale odmítnout splnit rozkaz - to už je v podstatě pokus o převrat," přemýšlí Galljamov, který v minulosti spolupracoval s Kremlem, ale v současnosti jej tvrdě kritizuje.

Prokremelský politolog Sergej Markov prohlásil, že na Ukrajině, proti které Rusko bojuje už téměř rok, Bidenovi nic nehrozí. BBC uvedla, že během prezidentovy procházky po Kyjevě v tomto městě i ve zbytku Ukrajiny vyhlásili letecký poplach.

"Biden navštěvuje Kyjev ne proto, že je tak odvážný, ale proto, že jeho nepřítel Putin je tak čestný a civilizovaný. Biden může klidně navštěvovat Kyjev, protože si je jist, že Putin dodrží slovo a že Bidenovi nic nehrozí," uvedl Markov na sociální síti. "Putin ale nemůže navštívit Doněck, protože všichni vědí, že v Kyjevě jsou u moci teroristé a určitě se pokusí Putina zabít na mnoho způsobů," dodal.

"Biden v Kyjevě, Putin musí do Doněcku. Ale zase polovičatost: Ne do Doněcku, ale do Mariupolu," zažertoval politický expert Konstantin Kapačov.

"Biden vstupuje do začátku vlastní volební kampaně nikoliv jako 'starý dědek', ale jako 'hrdina, který se nebál zajet na frontovou linii'. Tak to budou interpretovat," napsal na síti Telegram politolog Alexej Česnakov, který je blízký Kremlu.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že Bidenova návštěva je velmi jasné poselství Rusům: "Nikdo se vás nebojí!"

Časopis Rolling Stone s odvoláním na vysoce postaveného představitele Bílého domu napsal, že Bidenovi navrhli několik variant cesty. Jedna počítala se setkáním se Zelenským na utajeném místě na polsko-ukrajinských hranicích, další počítala se schůzkou ve Lvově. Ale Biden se rozhodl jet do Kyjeva. Byla to jeho první návštěva Ukrajiny od zvolení v roce 2020.