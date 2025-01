Nemáme jídlo, vodu ani život. Umíráme zimou a modlíme se, abychom konečně zemřeli, popisují lidé život v Gaze

„Umíráme zimou. To není život. Modlím se každý den, abychom zemřeli a byli zbaveni tohohle utrpení,“ říká Alaa se slzami v očích. „Nemáme jídlo, nemáme vodu, nemáme život.“

V posledních dnech zemřelo několik Palestinců, včetně nejméně pěti novorozenců, v důsledku krutého chladu. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) varovala, že „v následujících dnech pravděpodobně zemře více dětí“. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví byly všechny děti, které zemřely na podchlazení, mladší než jeden měsíc. Zima si rovněž vyžádala život dvouletého dítěte.

Mahmoud Al-Fasih drží tělo své tří týdenní dcery Sely, než ji uloží k odpočinku. „Sleduji, jak mi děti umírají před očima,“ říká Yahya Al-Batran, otec dvacetidenního Jumay, který zemřel v neděli. „Zemřel na chlad, zmrzl,“ dodává a drží své bezvládné dítě v nemocnici.

Chladné počasí nezasáhlo pouze děti. V pátek ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že zdravotní sestra byla nalezena mrtvá ve svém stanu v Al-Mawasi. Zemřela v důsledku kruté zimy.

Teploty v Gaze v zimě dosahují až 10 °C, často doprovázené větrem a deštěm.

Zima přinesla také silné deště, které v posledních dnech zaplavily stany, ve kterých přebývají tisíce Palestinců po celé Gaze. Civilní obrana Gazy uvedla, že v pondělí a úterý obdržela stovky tísňových hovorů od rodin, jejichž stany byly zaplaveny v Al-Mawasi, Rafahu, Deir Al-Balah a centrální Gaze.

Více než 1 500 stanů bylo zaplaveno vodou až do výšky 30 cm, což poškodilo i to málo, co lidé měli, a promočilo matrace, koberce a oblečení. Stovky dalších stanů byly deštěm poškozeny natolik, že se staly neobyvatelnými, dokud voda neustoupí.

Záběry z Deir Al-Balah zachycují kaluže vody mezi stany, děti a dospělé odhazující bahno. Uvnitř stanů z látky a nylonu jsou mokré matrace, koberce a oblečení. Více než 100 stanů v Khan Younis bylo těžce poškozeno deštěm, uvedla UNRWA v úterý.

„Lidé, kteří už nyní zažívají neobyvatelné podmínky kvůli válce, teď bojují s těžkými dešťovými bouřemi,“ uvedla agentura OSN.

UNRWA vyzvala Izrael, aby umožnil vstup dalších zimních zásob do Gazy. „Deky, matrace a teplé oblečení čekají mimo Gazu na schválení ke vstupu,“ oznámila v úterý. „Do Gazy musí pravidelně proudit více humanitární pomoci, aby lidé mohli tuto zimu přežít.“

Podle COGAT, izraelské agentury, která schvaluje dodávky pomoci do Gazy, vjel minulý týden do pásma konvoj 1 290 humanitárních nákladních vozů. To je výrazně méně než průměrných 500 vozů denně před válkou, která vypukla 7. října 2023.

Mezi těmi, kdo nesou hlavní břímě zimy a nedostatku zásob, je i Salem Abu Amra, který se svou rodinou přežívá v provizorním stanu v Deir Al-Balah. „Trpíme kvůli dešti, všechno bylo zatopeno,“ říká. „Mám tři děti, které přes noc mrzly v táboře. Potřebujeme oblečení, potřebujeme stany – pořádné stany, ve kterých bychom mohli žít.“