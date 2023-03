Německo a Portugalsko předají Ukrajině slíbené tanky Leopard 2 do konce března

Vláda by měla na posílení českého exportu uvolnit více peněz, podpořit zvyšování rozmanitosti vývozu a rozvíjet ekonomickou diplomacii. Na setkání s novináři to dnes řekl viceprezident Hospodářské komory (HK) Radek Jakubský. Očekává zároveň, že zvolený prezident Petr Pavel bude hájit zájmy českých podnikatelů a zasadí se o vylepšení vztahů s obchodními partnery Česka. Zástupci HK by se s Pavlem v nejbližší době rádi sešli a sdělili mu své představy, uvedl Jakubský.