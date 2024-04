Nemocná princezna Kate se straní. Velikonoce údajně strávila s rodinou

Kate strávila velikonoční svátky s princem Williamem a jejich dětmi Georgem, Charlotte a Louisem na venkovském sídle Anmer Hall v Norfolku. Podle komentátora Richarda Fitzwilliama rodina plánovala odpočinek během školních prázdnin, po kterých se děti vrátí do lavic a následník trůnu k povinnostem, zatímco princezna bude pokračovat v léčbě.

"William chce především ochránit svou ženu a děti. Rodina chce zkrátka odjet na Velikonoce pryč, strávit čas spolu, uzavřít se před světem a jít dál," sdělil Fitzwilliam serveru GB News.

Svět se o diagnóze dozvěděl předminulý týden v pátek. Dvaačtyřicetiletá Kate ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však odhalily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. V současnosti je léčba v počáteční fázi. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.