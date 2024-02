Netanjahu odmítl požadavky Hamásu. Armádě nařídil, aby se připravila na další postup

Netanjahu informoval o odmítnutí požadavků Hamásu na tiskové konferenci, která proběhla krátce po jeho setkání se šéfem americkém diplomacie Antonym Blinkenem. Ministr zahraničí přiletěl do Izraele s úmyslem zabezpečit dohodu o příměří.

"Pokud se podřídíme pomateným požadavkům Hamásu, které jsme teď slyšeli, nejenže nedojde k osvobození rukojmích, ale vyvolá to další masakr," řekl izraelský premiér. Pouze Izrael podle něj dokáže Palestincům zajistit bezpečnost dlouhodobě.

"Dali jsme izraelské armádě pokyn, aby se připravila na operaci v Rafahu a ve dvou centrálních uprchlických táborech. Tato místa jsou posledními baštami Hamásu," dodal Netanjahu. Izraelci jsou podle jeho slov na cestě k absolutnímu vítězství, přičemž jiné řešení neexistuje.

Hamás reagoval na dohodu o příměří, kterou zprostředkovaly Spojené státy, Katar či Egypt, zveřejněním dokumentu, jehož prostřednictvím žádá dohodu o třech fázích, které by celkem trvaly přes čtyři měsíce. Podle hnutí by vedla ke konci války a propuštění všech zbývajících rukojmích.

Návrh by nicméně radikálům umožnil, aby zůstali v Pásmu Gazy u moci, což by vedlo k obnově jejich vojenských schopností. To Izrael dlouhodobě odmítá.