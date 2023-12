Newsweek: Ukrajina už možná používá stíhačky F-16, vysvětlovalo by to mimořádné úspěchy armády

Kyjev se dožadoval tryskáčů, které by posílily schopnost Ukrajiny bojovat proti ruské dominanci na obloze a podnikat další údery na klíčové ruské cíle. Letouny F-16 jsou vybaveny modernější avionikou a radary a jsou navrženy tak, aby odpalovaly zbraně standardu NATO, které Ukrajina používala se svými staršími proudovými letouny ze sovětské éry.

V posledních dnech ruské a protiukrajinské telegramové kanály spekulovaly, že Ukrajina už mohla pokročilé tryskáče nasadit v boji. I podle amerického zdroje, o kterém se Newsweek podrobněji nezmiňuje, je pravděpodobné, že Ukrajina skutečně obdržela první ze slíbených F-16.

Nahrávaly by tomu informace, podle kterých v posledních třech týdnech Rusko údajně ztratilo osm letadel, což je rána pro moskevské letectvo. 5. prosince ukrajinská armáda uvedla, že sestřelila ruské tryskové letadlo kolem Snake Island , černomořské základny asi 30 mil od ukrajinského pobřeží poblíž Rumunska.

O dvanáct dní později ukrajinská média informovala, že Moskva ztratila stíhací bombardér Su-34 poté, co Kyjev zaútočil na ruskou leteckou základnu. Ukrajinské letectvo dále uvedlo, že Moskva ve stejný den sestřelila jeden ze svých vlastních taktických bombardérů Su-25.

Doporučené články Válka na Ukrajině: Ovládnutí Marjinky není pro Rusko klíčové

22. prosince Ukrajina oznámila, že sestřelila další tři ruské bombardéry Su-34, a Kyjev na Štědrý den oznámil, že vyřadil ruský Su-30 a Su-34. V ranních hodinách 26. prosince pak poškodil ukrajinský úder ruskou výsadkovou loď Novočerkassk na Krymu. Ruské nebo protiukrajinské telegramové kanály od té doby spekulovaly, že k odpálení řízených střel na ruské plavidlo byly použity právě F-16.

Ačkoli to není oficiálně potvrzeno, není ani vyloučeno, že Ukrajina už obdržela alespoň první várku F-16. Není ale zřejmé od koho. Nizozemsko plánovalo dodat stíhačky F-16 Ukrajině až v roce 2024, řekla tamní ministryně obrany Kajsa Ollengrenová pro server Politico. Do té doby musí být piloti technicky vycvičeni k létání a boji ve stíhačkách. "Tyto věci vyžadují čas. Myslím, že nejdůležitější je signál, který vysíláme nejen Kyjevu, ale také Moskvě a Kremlu," uvedla.

První ukrajinští piloti měli výcvik na amerických stíhačkách F-16 v USA dokončit ještě letos. Po dokončení výcviku v USA by ale měli projít ještě výcvikem NATO v Evropě a před nasazením stíhaček do akce musí absolvovat i výcvik zaměřený na údržbu letounů.

Spojené státy už dříve schválily předání dánských a nizozemských stíhaček F-16 Ukrajině, aby jí umožnily efektivněji se bránit před ruskou agresí, ale až po absolvování výcviku ukrajinskými piloty, kteří se naučí ovládat tato letadla. Uvedla to Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického zástupce.

Ukrajina přitom ještě nedávno tvrdila, že si je ale vědoma, že letos se ke stíhačkám nedostane. "Už teď je zřejmé, že během letošního podzimu a zimy nebudeme schopni Ukrajinu bránit stíhačkami F-16," řekl podle serveru Telegraph Yuriy Ihnat ukrajinské televizi. "Vkládali jsme do tohoto letadla velké naděje, že se stane součástí protivzdušné obrany, schopnou nás ochránit před ruským raketovým a bezpilotním terorismem," řekl Ihnat.

Stíhačka F-16, známá také jako Fighting Falcon, je jedním z nejuznávanějších a nejrozšířenějších bojových letadel na světě. Vyvinuta americkou společností General Dynamics (nyní Lockheed Martin) v 70. letech se rychle stala ikonou moderního letectva a získala si pověst výkonného a univerzálního letadla schopného plnit širokou škálu úkolů.

První let F-16 se uskutečnil v roce 1974 a v roce 1978 bylo letadlo přijato do služby amerického letectva. Od té doby bylo vyrobeno více než 4 600 kusů stíhaček a exportováno do více než 25 zemí po celém světě. Díky své všestrannosti a výkonným schopnostem se F-16 stala základním stíhacím letadlem mnoha vzdušných sil.