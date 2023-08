Odvolací soud v USA chce omezit přístup k potratové pilulce

Odvolací soud pro pátý obvod sídlící ve městě New Orleans by omezil svým středečním rozhodnutím používání látky mifepriston na prvních sedm týdnů těhotenství, namísto deseti. Kromě toho by zakázal i jeho distribuci prostřednictvím pošty. Podle rozhodnutí soudu by mohl tuto pilulku předepsat už jen lékař.

I přes tento rozsudek trojčlenné poroty konzervativních soudců, z nichž dva jmenoval bývalý americký prezident Donald Trump, zatím tento lék zůstává na trhu.

Nejvyšší soud USA totiž ještě v dubnu přijal opatření, kterým dočasně zachoval neomezený přístup k této potratové pilulce a zmrazil omezení, která na tento preparát uvalily soudy nižšího stupně. Případ poslal na odvolací soud pro pátý obvod. Avšak i rozhodnutí odvolacího soudu pro pátý obvod bude pozastaveno, dokud Nejvyšší soud nerozhodne, zda v případ nebude projednávat.

Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti také uvedl, že vůči rozsudku odvolací soudu se u Nejvyššího soudu odvolá administrativa prezidenta Joea Bidena. Demokrat Biden totiž podporuje práva týkající se interrupcí.

Celý tento případ přitom vychází z rozhodnutí soudce okresního soudu v americkém státě Texas, který by mifepriston zakázal. Tento lék v roce 2000 schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a používá se při více než polovině všech interrupcí ve Spojených státech. Odvolací soud pro pátý obvod sice zablokoval zákaz potratové pilulky, který chce zavést soud v Texasu, ale omezil k ní přístup.