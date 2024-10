OSN naléhavě tlačí na Izrael. Lidem dochází čas

Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) jsou současné přechody nedostatečné a nespolehlivé, což brání provedení humanitárních operací v potřebném rozsahu.

„V Pásmu Gazy nemůžeme provést humanitární operaci v potřebném rozsahu jen s několika nespolehlivými a špatně dostupnými hraničními přechody,“ uvedl OCHA v prohlášení. Situace v Pásmu Gazy se po dvou týdnech intenzivní izraelské ofenzívy na severu území, která je zaměřena na hnutí Hamás, zhoršuje a humanitární organizace hlásí katastrofální podmínky v oblasti.

Kromě výzvy OSN čelí Izrael také tlaku ze strany americké administrativy. Ta upozornila, že pokud během následujících 30 dnů nedojde k výraznému zvýšení objemu humanitární pomoci do Pásma Gazy, mohlo by to ohrozit vojenskou podporu, kterou Izrael dostává od Spojených států. Tento vzkaz byl podle zprávy agentury DPA adresován izraelským ministrům strategických záležitostí a obrany, Ronu Dermerovi a Joavu Galantovi.

Pásmo Gazy, domov více než dvou milionů lidí, čelí dlouhodobě kritické humanitární situaci, která se v důsledku nových vojenských akcí ještě zhoršila.

Nedostatek základních potřeb, omezený přístup k lékům, potravinám a vodě, spolu s občasným uzavíráním hraničních přechodů, vytváří neúnosné podmínky pro civilní obyvatelstvo. OSN a další humanitární organizace volají po okamžitých opatřeních, aby byla co nejrychleji doručena potřebná pomoc do postižených oblastí.

Izrael v minulosti argumentoval, že omezení přechodů je nezbytné z bezpečnostních důvodů, aby zabránil pašování zbraní a bojovníků do enklávy ovládané Hamásem. Humanitární organizace však varují, že civilní obyvatelstvo trpí těmito restrikcemi a je třeba nalézt rovnováhu mezi bezpečnostními opatřeními a nezbytnou humanitární pomocí.