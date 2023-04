OSN: Nepokoje v Súdánu si vyžádaly přes 180 obětí a 1800 zraněných

Perthes podle agentury AP v souvislosti s vlnou násilí mezi súdánskou armádou a polovojenskými jednotkami poznamenal, že situace v zemi je "velmi proměnlivá a je obtížné odhadnout, kam se bude posouvat."

K násilí došlo po několika týdnech mocenských bojů mezi dvěma generály, kteří se chopili moci po převratu v roce 2021, velitelem súdánské armády a šéfem vojenské junty Abdalem Fattáhem Burhánem a jeho zástupcem, generálem Mohamedem Hamdanem Dagalem, který stojí v čele vlivných polovojenských Sil rychlé podpory (RSF).

Napětí mezi oběma stranami eskalovalo v posledních měsících. Příčinou je spor o to, jakým způsobem by měly být jednotky RSF integrovány do armády a kdo by měl na tento proces dohlížet.