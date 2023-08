OSN odsoudila ukrajinské dronové útoky na Moskvu. Nemáme informace z první ruky, vysvětlil mluvčí

Tyto události přicházejí těsně po prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že se „válka vrací do Ruska“. „Válka se postupně vrací na území Ruska – do jeho symbolického centra a na vojenské základny. Je to nezvratný, přirozený a naprosto spravedlivý proces,“ prohlásil. Ukrajina se podle něj stává silnější, ale zároveň se musí připravit na nové ruské útoky na energetickou infrastrukturu během zimy.

„Nemáme žádné informace z první ruky o tom, kdo je za tento útok zodpovědný. Rozhodně jsme ale proti všem útokům na civilní zařízení a chceme, aby skončily,“ zdůraznil mluvčí generálního tajemníka OSN Farhan Haq. Informace z OSN potvrdila například ruská tisková agentura TASS a server Yahoo News.

Novináři se Haqa na tiskové konferenci rovněž ptali na, jestli jde o odplatu Kyjeva. „Nechci spekulovat o motivech tohoto útoku. Jak jsem řekl, nemám informace z první ruky o tom, kdo je za něj zodpovědný,“ připomněl mluvčí.

Poslední útoky proti Moskvě se odehrály v řádu několika desítek hodin poté, co Rusové vypustili rakety proti městu Kryvyj Rih ve střední části Ukrajiny a zabili tak šest civilistů.

Předtím se Moskva stala terčem bezpilotních letounů v pondělí 24. července. Jeden z nich zasáhl vysokopodlažní obchodní centrum jižně od centra ruské metropole, další bezpilotní letouny trefily dvojici nebytových budov.

Koncem května zasáhly bezpilotní letouny i některé z nejprestižnějších moskevských částí včetně Leninského prospektu nebo západní Moskvy, kde sídlí ruská elita – včetně prezidenta Vladimira Putina.