Papež František pověřil kardinála vedením mírové mise v ukrajinské válce

Svěřenci kouče Kariho Jalonena tentokrát nedopustila nepříjemnosti podobné těm z úvodu přešlého duelu se Slovinci, se kterými téměř dvě třetiny prohrávali 0:2. Takový průběh skutečně nechtěli Češi opakovat a tak to byli nakonec oni, kteří nyní po první třetině 2:0 vedli. Další branky už se nepřidaly ani na jedné straně a to i přesto, že především ve druhé třetině měli Norové k dispozici hned několik minut početní výhody započatou přísným vyloučením Daniela Voženílka do konce zápasu. Všechny nástrahy ale český tým přežil bez úhony a může se těšit z jistoty účasti ve čtvrtfinále.