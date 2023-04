Papež při velikonočním Urbi et orbi zmínil současné světové krize

Páry, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, by tak mohly v budoucnu učinit na jakémkoli matričním úřadě. Počítá s tím novela zákona o matrikách, kterou příští týden projedná vláda. Nyní je možné partnerství uzavřít na 14 vybraných matrikách. Mimo dalších změn by norma měla zavést také elektronizaci matrik pomocí jednotného informačního systému, který by měl začít fungovat od roku 2027.