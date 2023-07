Peking varoval Putina před použitím jaderných zbraní na Ukrajině. Jde mu o vztahy s Evropou

Putina zřejmě čínský vůdce upozornil během jejich soukromého hovoru v březnu letošního roku, když byl Si Ťin-pching na návštěvě Moskvy. FT to údajně potvrdil představitel čínské vlády. „Tato pozice byla zahrnuta do čínského mírového plánu pro Ukrajinu,“ zmínil. Dokument obsahuje dohromady dvanáct bodů, včetně boje proti hrozbě použití jaderných, chemických a biologických zbraní.

Potenciální ruský jaderný úder proti Ukrajině nebo některému z jejích evropských spojenců by podle tohoto čínského představitele mohl obrátit kontinent proti Číně. Prý by to šlo proti zájmům Pekingu, protože tlak na Moskvu mu může pomoci zlepšit vztahy s Evropou.

„Číňané si berou zásluhy za to, že vyslali zprávy o nepřípustnosti použití jaderných zbraní na všech úrovních,“ poznamenal vysoce postavený americký představitel podle RBK.

Putin vyžadoval uvedení odstrašovací síly do zvýšené pohotovosti tři dny po rozpoutání války proti Ukrajině. Ty zahrnují také jaderné zbraně. Podle šéfa americké CIA Williama Burnse by mohl ruský lídr dát pokyn k jejich použití v případě neúspěchů při tažení proti Kyjevu.

„Neplatí to pro plnění úkolů stanovených během speciální vojenské operace na Ukrajině,“ ubezpečoval zástupce mluvčího ruského ministerstva zahraničí Alexej Zajcev s odkazem na ruskou obrannou doktrínu. „USA nevidí žádné známky toho, že by se Rusko chystalo použít jaderné zbraně,“ řekl nejmenovaný člen americké administrativy. Důkazy k jejich případnému použití nemá ani samotná CIA.