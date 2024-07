Pellegrini pohrozil Ukrajině odvetou za přerušení dodávek ruské ropy

Maďarsko, Slovensko a Česká republika dostaly hned ze začátku ruské agrese z února 2022 výjimku ze sankcí na ruskou ropu, avšak Ukrajina svévolně zastavila tranzit ropy od Lukoilu.

Na kroky Ukrajiny už reagovali Maďaři i Slováci. „Slovensko se vždy chovalo jako dobrý soused a odpovědný partner Ukrajiny v klíčových otázkách. Od reverzního toku plynu během plynové krize, přes pomoc z našich zbrojních skladů po vypuknutí války, až po současné dodávky elektřiny a všestrannou humanitární pomoc,“ vylíčil slovenský prezident Pellegrini na svém facebooku .

Zdůraznil, že „kromě jiné pomoci je Slovensko jedním z nejdůležitějších dodavatelů elektrické energie“ na Ukrajinu. „Děláme to proto, aby byly ochráněny děti, nemocnice a další kritická infrastruktura,“ poznamenal.

Podle něj je Slovensko ochotné „chvíli čekat“, ale po nějaké době bude muset „přistoupit k recipročním opatřením“.

„Slovensko si za tyto postoje nezaslouží současný postoj Ukrajiny, která zastavila tranzit ropy, což se dotklo i naší rafinerie. Jedná se o velmi nepříjemný zásah do našich vzájemných vztahů a takový přístup nemůže Slovensko jako suverénní země dlouhodobě akceptovat,“ upozornil.

Maďarsko bude blokovat finanční pomoc Ukrajině z Evropského mírového nástroje, dokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy přes ropovod Družba. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó to uvedl v rozhovoru pro komerční televizi ATV . „Pokud Ukrajina tento problém nevyřeší, nikdo by neměl počítat s vyplacením 6,5 miliardy eur za přepravu zbraní z Evropského mírového nástroje. Bylo by to nepřijatelné, když Ukrajina ohrožuje naši energetickou bezpečnost,“ řekl maďarský ministr zahraničí.

Ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová, členka energetického výboru, pro portál Politico přiznala, že Kyjev zakázal tranzit ruské ropy, aby vyvinul tlak na Maďarsko za to, že nedodává zbraně Ukrajině a nepodporuje její vstup do Evropské unie. „Teď jsme vzali věci do vlastních rukou,“ uvedla Sovsunová, podle níž diplomatický dialog nevedl k výsledkům.