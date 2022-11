Pelosiová se už nebude ucházet o post šéfky demokratické frakce

"Nebudu usilovat o znovuzvolení do čela demokratů v příštím Kongresu," prohlásila dvaaosmdesátiletá Pelosiová. "Nyní se musíme odvážně vydat do budoucnosti. Nastala hodina pro novou generaci," dodala.

Pelosiová Sněmovnu v projevu označila za "posvátnou půdu" a "srdce americké demokracie". "Americká demokracie je majestátní, ale křehká. Mnozí z nás, kteří jsme zde přítomni, jsme byli svědky naší křehkosti na vlastní kůži, tragicky právě v této sněmovně. A tak je třeba demokracii navždy bránit před silami, které jí chtějí ublížit," řekla Pelosiová v narážce na loňský lednový útok příznivců bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol.

Kalifornská demokratka uvedla, že v Kongresu zůstane jako zastupitelka San Francisca, až se v lednu sejde nový Kongres.

Pelosiová v minulých dnech uvedla, že napadení jejího manžela Paula nepochybně ovlivní její rozhodnutí o působení v čele demokratů ve Sněmovně reprezentantů.

Pelosiová je klíčovou postavou americké politiky. Je první ženou, která se stala předsedkyní Sněmovny reprezentantů, a jediná osoba za poslední desetiletí, která byla do této funkce zvolena dvakrát. V dolní komoře Kongresu působí již od roku 1987.

Ze své funkce dnes odstoupil také Steny Hoyer, vůdce demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů. Američtí demokraté budou 30. listopadu hlasovat o tom, kdo povede jejich frakci v příštím Kongresu. O místo podle Reuters může usilovat usilovat Hakeem Jeffries z New Yorku. Jeffries by se stal prvním černošským zákonodárcem, který by vedl jednu z hlavních stran v Kongresu. Hoyer již Jeffriesovi vyjádřil svou podporu.

Republikáni, kteří se kontroly nad Sněmovnou reprezentantů ujmou v lednu, již na post předsedy této komory nominovali svého dosavadního lídra v této komoře Kevina McCarthyho. Pelosiová dnes poznamenala, že demokraté budou mít na republikány s jejich "těsnou většinou silné páky". Demokraté si navíc ve volbách z minulého týdne udrželi kontrolu nad Senátem.