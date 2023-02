Po zemětřesení se v Turecku rozmohlo rabování. Erdogan slibuje opatření

"Vyhlásili jsme výjimečný stav," řekl při návštěvě oblasti katastrofy Erdogan. "To znamená, že od nynějška by lidé, kteří se podílejí na rabování nebo únosech, měli vědět, že se na ně vztahuje pevná ruka zákona," uvedl turecký prezident. Nebylo ale jasné jaké případy únosů má na mysli, upozornily agentury.

Bezpečnost v zóně zemětřesení se dostala do centra pozornosti poté, co tam dnes rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to "stále obtížnější bezpečnostní situací" a obavami o bezpečnost záchranářů.

Erdogan také řekl, že v jižním Turecku jsou stovky tisíc budov neobyvatelné a že úřady brzy zahájí proces přestavby. "Plánovali jsme přestavbu statisíců budov," řekl. "Během několika týdnů začneme podnikat konkrétní kroky," sdělil turecký prezident.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo v pondělí brzy ráno pohraniční oblast mezi Tureckem a Sýrií a způsobilo spolu s následnými otřesy obrovské škody. Erdogan a turecké úřady čelí v posledních dnech opakovaně kritice za nedostatečně rychlou a kvalitní pomoc.