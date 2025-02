Donald Trump zmírnil svou rétoriku vůči Volodymyru Zelenskému poté, co ukrajinský prezident kritizoval absenci Kyjeva u jednacího stolu mezi USA a Ruskem. Zatímco dříve Trump označil Zelenského za „diktátora“, nyní vyzval k jeho dialogu s Vladimirem Putinem.

„Prezident Putin a prezident Zelenskyj se budou muset spojit. Protože víte co? Chceme přestat zabíjet miliony lidí,“ prohlásil Trump v Oválné pracovně.

Před tím ale ukrajinského prezidenta obvinil za diktátorství bez voleb a tvrdil, že Ukrajina může za zahájení války. Jakoby ukrajinské domy od února 2022 samy padaly na ruské rakety a bomby.

Po sítích už léta i italská karikatura, jak válka na Ukrajině z pohledu Donalda Trumpa moha začít.

Donald Trump si také nárokuje za poskytnutou americkou "pomoc", která ale vlastně nebyla pomocí, protože Ukrajinci by ji nyní měli zaplatit. Naznačil, že Ukrajina by mohla poskytnout Spojeným státům přístup k nerostným surovinám jako kompenzaci za americkou finanční a vojenskou pomoc. „Doufejme, že v příštím poměrně krátkém časovém období podepíšou dohodu,“ uvedl s tím, že Washington by tak získal preferenční práva k těmto ložiskům.

Zároveň však vyjádřil skepsi ohledně další podpory Ukrajiny: „Jsou velmi stateční, ve všech směrech, které si dokážete představit. Ale utrácíme náš poklad v nějaké zemi, která je velmi, velmi daleko.“ Volodymyr Zelenskyj, který dohodu odmítl, reagoval slovy, že stále doufá ve „spravedlivý výsledek“.

Spojené státy utratily kolem 120 miliard dolarů za "pomoc" Ukrajině, ale chtěli by získat 500 miliard dolarů v surovinách. To jsou počty z hlavy Donalda Trumpa.

Dohoda o nerostných surovinách se stala klíčovým bodem sporu mezi Spojenými státy a Ukrajinou, uvedl to nezávislý deník The Moscow Times. Washington chce za poskytnutou "pomoc" získat preferenční přístup k ukrajinským ložiskům, zatímco Kyjev na oplátku požaduje bezpečnostní záruky.

Napětí mezi oběma stranami tento týden eskalovalo, když Donald Trump označil Volodymyra Zelenského za „diktátora bez voleb“ a nepravdivě obvinil Ukrajinu ze zahájení války.

Donald Trump v pátek zpochybnil vyjednávací sílu Ukrajiny a naznačil, že je v nevýhodě, což vyvolalo obavy mezi spojenci, že by mohl nabídnout ústupky Vladimiru Putinovi. „Měl jsem velmi dobré rozhovory s Putinem, ale s Ukrajinou jsem neměl tak dobré rozhovory. Nemají žádné karty,“ řekl v Bílém domě.

Navzdory své výzvě ke spolupráci mezi Zelenským a Putinem Trump v rozhovoru pro Fox News prohlásil, že zapojení ukrajinského prezidenta do americko-ruských jednání „není příliš důležité“. Znovu také odmítl přímo obvinit Rusko z invaze a uvedl, že „Putin zaútočil, ale neměli ho nechat zaútočit“.

Donald Trump prohlásil, že Vladimir Putin není pod žádným tlakem k uzavření dohody, a dokonce naznačil, že ruský lídr by mohl obsadit celou Ukrajinu. „Nemusí uzavírat dohodu, protože kdyby chtěl, získal by celou zemi,“ řekl americký prezident. Z pohledu Donalda Trumpa to vypadá, jakoby Vladimir Putin doteď Ukrajinu obsadit nechtěl.

Trump také obvinil evropské spojence, včetně Emmanuela Macrona a Keira Starmera, že nepodnikají dostatečné kroky k ukončení války. Francouzský prezident na to reagoval slovy, že Trumpovi připomene, že „s prezidentem Putinem nemůžete být slabí“.

Zatímco se Kyjev a Moskva snaží zlepšit svou pozici na bojišti, v Evropě sílí obavy z nového postoje USA. Německý kancléř Olaf Scholz však znovu ujistil Ukrajinu o podpoře: „Nenecháme Ukrajinu samotnou a nebudeme rozhodovat o věcech nad jejich hlavou.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém večerním projevu vyzval Evropu, aby „udělala mnohem více pro skutečné dosažení míru“.

Mezitím USA v OSN navrhly rezoluci, která neobsahuje žádnou zmínku o ruské okupaci ukrajinského území. Moskevský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja tento krok označil za „dobrý signál“.