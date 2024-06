Pokus o převrat v Bolívii byl zastaven. Generála Zunigu zadržela policie

Češi do poslední chvíle živili naději na vysněný postup do osmifinále, museli však v posledním zápase skupiny F porazit našeho neoblíbeného soupeře, tedy Turecko. Svěřenci kouče Ivana Haška nechtěli navazovat na předešlé dva podobné důležité duely s Tureckem na Eurech 2008 a 2016, které Češi nezvládli. A bohužel tato záporná bilance s tímto soupeřem na fotbalovém ME pokračuje nadále. Výrazný podíl na tom měl Antonín Barák, jenž už po dvaceti minutách hry musel předčasně ze hřiště po druhé žluté kartě a tudíž červené.