Policie zatím neví, proč mladík v nočním klubu v USA zastřelil pět lidí

Deníku The New York Times to řekl šéf místní policie. V klubu se v době útoku konala akce u příležitosti mezinárodního dne na památku zavražděných transgenderových osob, který připadá na 20. listopadu.

Útočník střílel v nočním podniku Club Q, ve kterém se schází členové komunity LGBT+, v noci na neděli. Policie uvedla, že muž oblečený do neprůstřelné vesty a ozbrojený puškou AR-15 začal pálit ihned, jak do klubu vstoupil. Nakonec se ho nejméně dvěma osobám podařilo zastavit, sdělila také policie, která na místě zasahovala ve velkém počtu. Střelec utrpěl zranění a nyní je v nemocnici.

Starosta města Colorado Springs John Suthers deníku The New York Times řekl, že jeden z hostů dokázal muži vytrhnout zbraň a srazit ho k zemi. Když policie vtrhla do klubu, návštěvník stále držel útočníka v sevření. "Jejich čin zcela jasně zachránil životy," uvedl místní policejní šéf Adrian Vasquez. Celý útok podle něj trval asi minutu.

Policie dosud nepotvrdila podezření, že šlo o trestný čin z nenávisti. Okresní prokurátor Michael Allen nicméně uvedl, že "to bude vyšetřeno a je to vyšetřováno z tohoto hlediska". Při stanovení obvinění bude ale třeba zvážit "mnoho faktorů", zdůraznil.

Úřady ve městě Colorado Springs uvedly, že je možné, že ne všichni ze zraněných byli postřeleni. Někteří lidé podle nich zranění utrpěli při útěku. Podle lékařů dva zranění zůstávají v kritickém stavu, ostatní mají méně závažná zranění a část z nich už byla propuštěna.

Muž stejného jména jako identifikovaný útočník - Anderson Lee Aldrich - byl podle policejních záznamů loni zatčen za to, že vyhrožoval své matce podomácku vyrobenou bombou. Policii se nakonec vzdal.