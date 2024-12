Pošleme vám uprchlíky, které nechceme, vzkázal Trump zemím. Ani náhodou, reagují Bahamy

Podle zpráv serveru The Guardian Trumpův tým vytvořil seznam zemí, kam by USA mohly deportovat migranty, jejichž domovské státy je nechtějí přijmout zpět. Mezi těmito zeměmi byly uvedeny také Turks a Caicos, Panama a Grenada. Bahamy však tento návrh striktně zamítly.

Úřad bahamského premiéra Philipa Davise uvedl, že návrh „přijímat deportační lety migrantů z jiných zemí“ byl podroben přezkoumání a následně rozhodně odmítnut. „Od premiérova odmítnutí nedošlo k žádné další interakci nebo jednání s Trumpovým přechodovým týmem,“ uvedlo prohlášení.

Trumpova volební kampaň byla charakteristická tvrdou rétorikou proti migrantům. Tvrdil, že migranti způsobují kriminalitu, a slíbil masové deportace. Navíc použil jazyk, který mnoho kritiků označilo za xenofobní, včetně tvrzení, že migranti „otráví krev“ Spojených států.

Plán deportací by mohl vést k tomu, že lidé budou trvale přesídleni do zemí, se kterými nemají žádné vazby. Není jasné, zda by tito deportovaní měli v cílových zemích povoleno pracovat, ani jaký tlak by Trumpova administrativa mohla na tyto státy vyvíjet, aby plán přijaly.

Spojené státy se již dlouhodobě potýkají s problémy na své jižní hranici s Mexikem. Trump během své první administrativy prosazoval tvrdou imigrační politiku, včetně pokusů o omezení azylového systému a rozšiřování deportací.

Jedním z prostředků, které Trump navrhl použít, je zákon Alien Enemies Act z roku 1798. Tento zákon umožňuje federální vládě deportovat cizince, kteří pocházejí ze „znepřátelených zemí“. Tento přístup však vyvolal silnou kritiku lidskoprávních organizací a některých politických oponentů.

Návrh Trumpovy administrativy připomíná britský plán deportovat žadatele o azyl do Rwandy, který byl zrušen, když Labouristická strana pod vedením Keira Starmera převzala vládu po porážce konzervativců. Tento plán se stal terčem mezinárodního odsouzení, zejména z důvodu možného porušování lidských práv.

Trump zatím nezveřejnil konkrétní detaily ohledně toho, jak plánuje přesvědčit další země, aby přijímaly deportované migranty. Odpůrci jeho politiky varují, že podobné plány mohou vést k humanitárním krizím a posilování napětí mezi státy.

Zatímco se Trump připravuje na návrat do Bílého domu, je jisté, že jeho imigrační politika bude jedním z nejkontroverznějších bodů jeho agendy. Jaká bude mezinárodní odezva, zůstává otázkou, ale jasné je, že Bahamy daly najevo své stanovisko – tento plán nepřijmou.