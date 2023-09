Potřebuji svého manžela, ne historickou postavu. Zelenská prozradila, jak válka dopadá na rodinu prezidenta

Rodině podle ní chybí společně strávený čas. „Možná je to trochu sobecké, ale potřebuji po svém boku svého manžela, ne historickou postavu. Ale zůstáváme silní, máme sílu jak emocionální, tak fyzickou. A jsem si jistá, že to společně zvládneme,“ líčí Zelenská.

Hned po začátku ruské invazi v únoru loňského roku se i s dětmi skryla. Jakmile nejhorší situace skončila, začala plnit svou roli první dámy a cestuje po světě. „Nežijeme s manželem společně, rodina je rozdělená. Máme možnost se vídat, ale ne tak často, jak bychom chtěli. Mému synovi se stýská po otci,“ popsala.

Největší obětí stávající situace jsou podle ní právě jejich děti. „Bolestivě sleduji, že moje děti nic neplánují. Mé dceři je devatenáct let. V takovém věku mladí lidé sní o cestování, nových zážitcích, emocích. Ona takovou možnost nemá. Existují časová omezení v tom, co si můžete dovolit, existují a my se v nich snažíme nějak žít,“ pokračovala.

Uznala ale, že její manžel splňuje všechny podmínky pro dobrého válečného lídra. „Prezident skutečně má energii, sílu vůle, inspiraci a tvrdohlavost, aby prošel touto válkou. Věřím mu. A podporuji ho. Vím, že má dost sil. Myslím, že pro jakéhokoliv jiného člověka, kterého znám, by tato situace byla mnohem těžší. On je opravdu velmi silný a odolný člověk. A právě tuto odolnost teď všichni potřebujeme,“ vysvětlila.

V současné chvíli se Zelenská zaměřuje na pomoc jejím spoluobčanům s vyrovnáním se s psychologickými dopady války. Plánuje spolupořádat summit v Kyjevě, který bude zaměřený na duševní zdraví a odolnost. „Opravdu doufám, že mohu někoho inspirovat, dát někomu naději nebo radu, nebo na vlastním příkladu dokázat, že žijeme, pracujeme, jdeme kupředu,“ dodala.

Role první dámy v takovéto situaci pro ni byla neočekávaná. „Nikdo nemůže vědět, co ho čeká. Vždyť si nikdo nedokázal představit, že ve 21. století se uprostřed Evropy rozpoutá taková válka, že bude tak krutá. Krvavá válka. Proto jsem si nikdy nepředstavovala, že budu v této době v této roli,“ shrnula.

Věří, že Ukrajinci zvítězí. „Ukrajinci si nemohou být jisti zítřkem ani mít důvěru v budoucnost – ale mají naději. Máme obrovskou naději na vítězství, ale nevíme, kdy přijde. A to dlouhé čekání, neustálý stres, to si vybírá svou daň,“ uzavřela.