Povede Izrael dvě války najednou? Kromě Hamásu zvažuje i zničení Hizballáhu

"Dnes jsme schválili různé plány do budoucna a musíme být v případě potřeby připraveni na ofenzívu," uvedl Halevi během středeční návštěvy velení armády v severoizraelském městě Safed. Izraelské obranné síly "a v rámci nich i severní velení jsou na velmi vysoké úrovni připravenosti", dodal.

Izraelská armáda neustále bojuje s jednotkami Hizballáhu od bezprecedentního útoku palestinských militantů na své území, ke kterému došlo 7. října. Hizballáh ve středu odpálil rakety na izraelské pohraniční město Kirjat Šmona a izraelská policie uvedla, že přitom došlo k poškození několika budov.

Boje v rámci ofenzívy v Gaze jsou přitom nejzávažnější vojenskou konfrontací od druhé libanonské války v roce 2006. Podle pozorovatelů se však obě strany dosud drží jistých nepsaných pravidel a zatím se vyhnuli další eskalaci.

Íránem podporovaný Hizballáh ovládá vládu v Libanonu a disponuje arzenálem raket, které představují hrozbu pro Izrael. Židovský stát je však naopak vojensky schopen způsobit Libanonu nesmírné škody.

Stále přitom není ani jasné, jak dlouho potrvá válka Izraele proti radikálnímu hnutí Hamás. Izraelský ministr obrany Joav Galant tvrdí, že porazit palestinské hnutí v Pásmu Gazy bude vyžadovat nejméně několik měsíců vojenského úsilí.

Řekl to bezpečnostnímu poradci Bílého domu Jakeovi Sullivanovi během jeho dvoudenní návštěvy Izraele. Premiér Benjamin Netanjahu sdělil Sullivanovi, že Izrael bude vést válku proti Hamásu "až do úplného vítězství".

Galant zdůraznil, že Hamás budoval svou infrastrukturu v Pásmu Gazy po dobu více než deseti let a zničení této teroristické skupiny, kterou považují za teroristickou organizaci EU i USA, bude trvat déle než několik měsíců. Hamás převzal kontrolu nad Pásmem Gazy v roce 2007 po porážce umírněnější strany Fatah Mahmuda Abbáse.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na počátku prosince varoval, že izraelský cíl zlikvidovat palestinskou militantní organizaci Hamás může skončit desetiletou válkou.

"Myslím si, že se nacházíme v bodě, kdy izraelské úřady budou muset přesněji definovat svůj cíl a požadovaný konečný stav," uvedl Macron na tiskové konferenci na okraj klimatické konference COP28 v Dubaji.

"Co je totální zničení Hamásu a myslí si někdo, že je to možné? Pokud ano, válka bude trvat 10 let," zdůraznil v sobotu Macron.

Netanjahu už dříve prohlásil, že válka proti Hamásu v pásmu Gazy bude pokračovat, dokud Izrael nedosáhne všech svých cílů včetně návratu všech rukojmích a zničení islamistického hnutí.

V komentáři pro americký deník Wall Street Journal Netanjahu uvedl, že jsou tři předpoklady pro dosažení míru v oblasti. Konkrétně zmínil zničení teroristického hnutí Hamás, demilitarizaci Pásma Gazy a deradikalizaci palestinské společnosti.

Ke zničení Hamásu je podle Netanjahua nutné zlikvidovat jeho vojenské kapacity a ukončit jeho vládu v Pásmu Gazy. Izrael ve snaze o dosažení tohoto cíle postupuje v plném souladu s mezinárodním právem, tvrdí premiér. Zdůraznil, že ke strategii Hamásu patří využívání civilistů jako lidských štítů.

Pro demilitarizaci Gazy bude třeba vytvořit dočasnou bezpečnostní zónu po obvodu pásma a také kontrolní mechanismus na hranici mezi enklávou a sousedním Egyptem, který se bude řídit podle bezpečnostních potřeb Tel Avivu. Podle premiéra je očekávání, že Gazu odzbrojí sami Palestinci, nerealistické.

Netanjahu se domnívá, že k deradikalizaci je třeba zajistit, aby si palestinské děti vážily života a nebylo jim kázáno o vraždění Židů. "Palestinskou občanskou společnost je třeba transformovat tak, aby její obyvatelé podporovali boj proti terorismu, a ne jeho financování," napsal.

"Jakmile bude Hamás zničen, Gaza demilitarizována a palestinská společnost zahájí proces deradikalizace, bude možné Gazu obnovit a vyhlídky na širší mír na Blízkém východě se stanou realitou," dodal premiér v komentáři pro WSJ.