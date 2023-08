Požáry na Havaji: 96 obětí zřejmě není konečné číslo. Varovný systém selhal

BBC totiž upozornila, že zatím byla prohledána pouze tři procenta zdevastovaného historického města Lahaina. Existují proto obavy, že obětí bude nadále přibývat. "Nikdo z nás ještě nezná rozměry (katastrofy)," poznamenal místní policejní šéf John Pelletier. Nicméně o víkendu byly stále pohřešovány stovky lidí.

S britskou stanicí se o své příběhy podělili mnozí přeživší. Jedna věc je pro jejich výpovědi společná. Obyvatelé Lahainy tvrdí, že před útěkem, kterým si zachránili životy, neobdrželi žádné oficiální varování od úřadů. Vyvstaly tak nepříjemné otázky o efektivnosti varovného systému.

Guvernér Josh Green již ohlásil vyšetřování, které má určit, jak by se dal tento systém zlepšit. Konkrétně se totiž ukázalo, že zatímco plameny postupovaly k městu, nebyla aktivována jediná z desítek sirén. Upozornil na to deník New York Times.

Podle Greena je výše škod odhadována na více než 6 miliard dolarů, což je v přepočtu přes 130 miliard korun. V neděli zmínil, že bylo zničeno 2700 domů. Obnova poničených lokalit zabere podle místní správy neuvěřitelné množství času.

Příčina vzniku ničivého požáru je nadále předmětem vyšetřování. Experti se nicméně shodují na tom, že lesní požáry jsou čím dál intenzivnější a pravděpodobnější kvůli klimatickým změnám.