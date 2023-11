Pozornost věnovaná Ukrajině opadá, obává se Kličko. Zima může být krušná

"Důsledkem toho může být, že Rusko nebude potrestáno a bude prostě pokračovat v tom, co dělá," řekl bývalý boxer. Podle jeho slov by se Rusku v takovém případě otevřely i další možnosti.

Starosta uvedl, že na nadcházející měsíce hledí s obavami, protože Ukrajina čelí třetí zimě bojů proti ruské invazi v plném rozsahu. "Jsem nervózní ze zimy," řekl Kličko. Politik popsal situaci ve své vlasti jako "iluzi života, která může být každou vteřinou zničena".

"Lidé na Ukrajině sní o míru. Předání části Ukrajiny Rusku je nemyslitelné. Bojujeme i za naši evropskou budoucnost," zdůraznil Kličko. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a od té doby tam zuří vojenský konflikt.

"Nemůžeme vyloučit, že ruské rakety zničí naši infrastrukturu," dodal a občanům svého města radí, aby byli připraveni na nejhorší a měli dostatek potravin, pitné vody a teplého oblečení.

To, že Ukrajina musí být připravena na možnost, že ruská armáda v zimním období opět začne se systematickými dronovými nebo raketovými útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, ve svém videoproslovu v neděli večer prohlásil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Opakované útoky ruské armády na ukrajinskou energetickou síť loni způsobily, že tisíce lidí na Ukrajině zůstaly během zimních měsíců bez dodávek tepla a elektřiny.

"Musíme být připraveni na možnost, že nepřítel může zvýšit počet útoků bezpilotních letadel nebo raket na naši infrastrukturu," zdůraznil Zelenskyj.

Dodal, že veškerá pozornost by se měla soustředit na obranu a na to, co může Ukrajina udělat, aby svým občanům usnadnila přežití nadcházející zimy a posílila schopnosti jednotek ukrajinské armády.

Zelenskyj také uvedl, že štít protivzdušné obrany Ukrajiny je už nyní silnější než loni. Ukrajina totiž od Západu získala systémy protivzdušné obrany, včetně systémů Patriot. Zelenskyj ale podotkl, že tyto systémy nedokážou ochránit celé území Ukrajiny, přičemž současně ujistil, že ukrajinské vedení pracuje na tom, aby "to bylo ještě lepší".

Podle údajů amerického Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS) stojí nová baterie Patriotu zhruba 1,1 miliardy dolarů (asi milion eur).

První systém Patriot Německo poslalo Ukrajině v dubnu, kdy tak učinily i Nizozemsko a Spojené státy. Jeden z těchto velmi ceněných obranných systémů byl v květnu v Kyjevě poškozen při ruských útocích.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.