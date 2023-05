Prezident Pavel v Dánsku varoval před Čínou a Ruskem. Vyzval k obezřetnosti

Demokratické země by podle prezidenta měly být sjednocené a nabízet spolupráci všem státům, které o to mají zájem. "Pokud necháme nějaký prostor otevřený, vejde tam Rusko nebo Čína," řekl Pavel. "Pokud chceme svět, kde platí pravidla a ne síla, měli bychom být otevřenější vůči dalším zemím," dodal.

Připomněl, že mnoho západních politiků bylo dlouho přesvědčeno, že s Ruskem bude možné obchodovat a dohodnout se. "Probudit se" ale měli už v roce 2014, kdy Rusové anektovali ukrajinský Krym. Ruská armáda se podle českého prezidenta nyní na Ukrajině chová jako nacistické Německo za druhé světové války, když třeba útočí na civilní cíle.

Na rozdíl od Ruska má ovšem podle Pavla skutečnou sílu Čína, která se snaží získat hlavní slovo v globální politice hlavně ekonomickými prostředky. "Čína je naším strategickým soupeřem, netají se tím, že by chtěla přepsat mezinárodní právní a obchodní systém, aby lépe vyhovoval jejím zájmům," řekl Pavel. Zároveň připomněl, že Peking se dosud snažil vybudovat si postavení ve světě ekonomickými prostředky, zajistil si klíčové nerostné suroviny a má silný vliv v mnoha afrických zemích. "To nás nemůže nechat v klidu a měli bychom ke všemu, co se týká Číny, přistupovat velice obezřetně," dodal. Jde například o investice do strategické infrastruktury nebo využívání klíčových surovin. Připomněl také, že Čína usiluje o sjednocení s Tchaj-wanem za každou cenu. Tchaj-wan má demokratickou vládu, ale Čína ho považuje za svoji vzbouřeneckou provincii. Vztahem k Číně se zabývá i Severoatlantická aliance.

Na Kodaňském summitu pro demokracii, který pořádá bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen, vystoupil prostřednictvím videospojení například ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo současný šéf NATO Jens Stoltenberg.