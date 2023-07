Prigožin je v Petrohradu, řekl Lukašenko. Mohlo by jít o další vzdor vůči Putinovi

„Jevgenij Prigožin není v Bělorusku,“ potvrdil Lukašenko. „Možná je v Petrohradu nebo v Moskvě,“ přiblížil. Stanice Sky News zdůrazňuje, že se tak děje navzdory dohodě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Teoreticky by tak mohlo jít o další vzdor vůči Putinovi.

Prigožin byl vyhoštěn z Ruska po ozbrojené vzpouře ze soboty 24. června. Po dohodě s Lukašenkem se měl stáhnout do Běloruska i s wagnerovci. Těm ruské ministerstvo obrany nabídlo buď kontrakt, nebo volný odchod na teritorium Minsku.

„Prigožin je naprosto volný, Putin ho nezabije,“ ubezpečil Lukašenko. „Pokud si myslíte, že Putin je zlý a mstivý a že Prigožina zítra zabijí, ne, to se nestane,“ podotkl při včerejším vysílání ruské státní televize.

Běloruský prezident navíc tvrdí, že Ukrajina „chystá něco vážného“, a to ještě před summitem NATO. „Takový krok by znamenal, že Ukrajina zničí své nejlepší rezervy a pohřbí vlastní vojenské schopnosti,“ řekl bez toho, aby upřesnil, o co přesně se Kyjev má pokusit.

Zdůraznil také, že wagnerovci jsou v Bělorusku stále vítáni. „Pokud jsem dnes ráno byl správně informován, bojovníci Wagnerovy soukromé žoldnéřské skupiny jsou ve svých táborech. Ve stálých táborech, kde byli po svém stažení z fronty na zotavenou,“ podotkl.

Neobává se přitom, že by se žoldnéři obrátili proti Minsku. Naopak by je běloruský režim mohl využít k obraně země, jak lídr země poznamenal.

Majitel wagnerovců už dříve dostal zpět 10 miliard rublů (asi 2,5 miliardy korun) zabavených v rámci prohlídek bezpečnostních služeb v jeho petrohradském sídle. Původně policisté vrátit peníze nechtěli, informoval petrohradský zpravodajský server Fontanka.

Mimo miliardy rublů vyšetřovatelé nalezli také statisíce dolarů a pět odlitků zlata. „Bývalý povstalec si pro peníze do Petrohradu osobně nepřijel,“ píše ruský server. Podle předběžných odhadů ale byl o víkendu v Moskvě, kde se zúčastnil několika jednání.

„Místo Jevgenije Prigožina si pro miliardy přijel jeho řidič s oficiální plnou mocí. Lze si jen představit, jak procedura probíhala, ale je nepravděpodobné, že by peníze byly přepočítány,“ pokračuje Fontanka na telegramu.

Prvotní informace o výsledcích prohledávání Prigožinovy kanceláře zveřejnil petrohradský zpravodajský server Fontanka na telegramu. „Zde se objevují peníze. Takto vypadají 4 miliardy rublů v krabicích. Kde se peníze vzaly, komu patří a na co byly určeny, o tom zatím existují jen teorie.“

Fontanka i Meduza potvrdily, že prohlídka probíhala v hotelu Trezzini. „Policisty zaujala bílá Gazela, která nepatří nikomu z Akademické uličky. Začali ji kontrolovat na přítomnost výbušných látek. Když ji otevřeli, uviděli krabice plné peněz,“ píše petrohradský server.

Prigožin informaci o penězích potvrdil, uvedla Fontanka. „Uvedl, že se našla Gazela a dva autobusy, v nichž byly peníze určené na platy, ale i na vyplacení takzvaného ‚nákladu 200’, tedy odškodného, a na další účely. Řekl také, že Wagnerova skupina za 10 let fungování vždy používala hotovost.“

O celé Prigožinově vzpouře informovaly EuroZprávy.cz. On ani jeho muži, kteří se zúčastnili vzpoury a pochodu na Moskvu, nebudou stíháni. Podle Kremlu to vyplývá z dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce. Prigožin byl následně spatřen, jak opouští velitelství ruské armády v Rostově. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že „nedokáže odpovědět na otázku“, jakou pozici v Bělorusku zaujme a co tam bude dělat.