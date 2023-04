Prigožin připustil konec wagnerovců. Brzy prý mohou přestat existovat

Putin podepsal návrhy na úpravu trestů za velezradu a terorismus. Maximální trest za velezradu bude nyní doživotní odnětí svobody, místo dosavadních 20 let vězení. Podepsal také přísnější tresty za terorismus, a to až 20 let. Dosavadní minimální trest za terorismus byl stanoven na 15 let vězení.