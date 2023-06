Prigožin: Už 32.000 trestanců se po službě ve Wagnerově skupině vrátilo svobodných domů

Vězni se upsali bojovat za Prigožina v ruské válce na Ukrajině v rámci nabídky odpuštění zbývajícího trestu. Proto se stávali tak jednoduše členy v řadách této soukromé žoldnéřské skupiny.

Prigožin také upozornil, že bývalí vězni, kteří byli propuštěni po své účasti v bojích, se společně dopustili celkem 83 trestných činů. Toto číslo je podle něj výrazně nižší než u jednotlivců, kteří byli propuštěni z vězení za stejnou dobu, ale neměli smlouvu se soukromou vojenskou Wagnerovy společností.

V květnu Jevgenij Prigožin oznámil, že jeho společnost najala celkem 50 000 trestanců do bojů, přičemž kolem 20 procent z nich zemřelo v průběhu konfliktu na Ukrajině. Prigožin tvrdí, že stejně vysoký je i podíl úmrtí mezi běžnými členy Wagnerovy soukromé vojenské skupiny. Pokud by byly tyto údaje pravdivé, dalo by se vyvodit, že v bojích na Ukrajině zahynulo kolem 15 000 až 16 000 příslušníků Wagnerovy skupiny a že podobné množství mužů utrpělo vážná zranění, uvádí zpravodajský portál Meduza.

Wagnerovci sehráli klíčovou roli v intenzivních bojích o město Bachmut na východě Ukrajiny za ruskou stranu agresora, které se protahovaly několik měsíců. V květnu oznámili úspěšné dobytí města a následně oznámili svůj postupný ústup z této oblasti.