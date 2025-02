Princ Harry řekl, co považuje za nemožné. Krále tím rozhodně nepotěšil

Jasnou odpověď dal princ Harry moderátorovi show Good Morning America Michaelu Strachanovi. V českém překladu mu na ni stačilo osm slovíček. "Ne, nemyslím si, že to někdy bude možné," prohlásil podle deníku Mirror.

"I kdyby došlo k dohodě mezi mnou a mou rodinou, je tu ještě třetí strana, která by udělala všechno možné, co dokáže, aby se ujistila, že to není možné. Nebránili by nám v návratu, ale ten by se nedal přežít," je přesvědčen mladší ze synů současného britského krále.

Z jeho slov se dá vyvozovat, že třetí stranou myslí britská bulvární média. V lednu ale nad jedním z nich zvítězil. News Group Newspapers jako vydavatel deníku The Sun souhlasil s mimosoudním vyrovnáním. Princ má společně s Lordem Tomem Watsonem dostat více než 10 milionů liber (přes 297 milionů korun).

Harry žaloval mediální dům společně s někdejším místopředsedou labouristů za nezákonné shromažďování informací novináři a soukromými detektivy v letech 1996 až 2011. Mediální dům se obviněním dlouho bránil a odmítal je. NGN nakonec nabídl omluvu a zaplacení značného odškodnění.

Právník prince po vyhlášení dohody před budovou soudu prohlásil, že jde o "monumentální vítězství", které dokazuje, že nikdo není nad zákonem.