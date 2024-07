Princezna Kate napíná celou Británii. Brzy se mohla znovu ukázat na veřejnosti

Kate koncem března po mnoha spekulacích vystoupila a potvrdila, že jí byla diagnostikována rakovina, se kterou se statečně pere. V červnu už se dokonce objevila na veřejnosti na Trooping The Colour, což je vojenská přehlídka u příležitosti narozenin panovníka. Nyní se spekuluje o tom, zdali se opět ukáže, a to během druhého červencového víkendu.

V Londýně totiž v pondělí začal tenisový Wimbledon, přičemž princezna z Walesu je od roku 2016 patronkou hostitelského All England Clubu. Na grandslamovém turnaji tak většinou rozdává trofeje vítězům.

Podle magazínu Harper's Bazaar však nebude o její účasti jasno do poslední chvíle. "Potvrdila svou účast na slavnosti (Trooping The Colour) jen s denním předstihem, což znamená, že pokud se rozhodne jít na Wimledon, nejspíš dostaneme podobné last-minute oznámení," uvedl magazín na webu.

"Věříme, že princezna z Walesu bude schopná předat trofeje jako patronka klubu, ale její zdraví a zotavování je prioritou," uvedla šéfka All England Clubu Debbie Jevansová v uplynulých dnech pro Daily Telegraph. Klub je podle ní s budoucí královnou v kontaktu a poskytuje jí co možná největší flexibilitu.

Wimbledon musí být každopádně připravený i na absenci princezny. "Nevím, kdo by případně předával trofeje. Budeme to řešit, až se to bude blížit. Pak se zamyslíme nad tím, co by bylo správné udělat," dodala Jevansová.