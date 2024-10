Princezna Kate ovládla stránky britského tisku. Po nemoci poprvé doprovázela Williama

Fotografie princezny z Walesu v pátek ráno nechyběly na předních stranách britských deníků, upozornila BBC. Kate se totiž připojila ke svému manželovi v Southportu. Šlo o její první oficiální veřejné vystoupení od ukončení chemoterapie.

"Kate oslnila," napsal například deník Daily Mail. Podle jiného plátku Daily Mirror je zpět "usměvavá a dobrosrdečná" Kate. List The Sun k nečekané návštěvě dodal, že jde o "vítaný signál rostoucí síly" princezny.

Manželka následníka trůnu prince Williama koncem března po mnoha spekulacích vystoupila a potvrdila, že jí byla diagnostikována rakovina. V září světu oznámila, že úspěšně ukončila léčbu zákeřné nemoci.

"S koncem léta přichází obrovská úleva, protože jsem konečně dokončila chemoterapii. Posledních devět měsíců bylo pro naši rodinu nesmírně těžkých. Život, jak ho známe, se může v mžiku změnit, a my jsme museli najít způsob, jak se vyrovnat s bouřlivými okolnostmi a neznámou cestou," uvedla princezna Kate na sociálních sítích.

Princezna také prozradila, co plánuje v nejbližší době. "Těším se, že se během několika měsíců vrátím k práci a budu se moci zúčastnit dalších veřejných akcí. Navzdory všemu, co se stalo, vstupuji do této nové fáze zotavení s obnovenou nadějí a hlubším respektem k životu," sdělila.

"William a já jsme nesmírně vděční za veškerou podporu, kterou jsme obdrželi, a čerpali jsme velkou sílu od všech, kteří nám v této době pomáhali. Laskavost, soucit a empatie byly skutečně pokořující. Všem, kdo pokračují ve svém boji s rakovinou – jsem s vámi, bok po boku, ruku v ruce. Ze tmy může vyjít světlo, tak nechte to světlo zářit," dodala manželka následníka trůnu.