Proč došlo k nejhorší letecké katastrofě v Jižní Koreji? Vyšetřovatelé jsou zatím bezradní

Letadlo, které letělo z Bangkoku, havarovalo na Muan International Airport v neděli, při nouzovém přistání vzplálo a na místě zahynuli všichni na palubě, s výjimkou dvou členů posádky, kteří přežili, poté co letadlo sklouzlo do zdi.

Vyšetřovatelé stále pracují na identifikaci obětí a hledají příčinu nejhorší letecké katastrofy v Jižní Koreji. Stále existuje mnoho nejasností, přičemž vyšetřovatelé zkoumají roli možného zásahu ptáků nebo povětrnostní podmínky. Zaměřují se také na to, proč Boeing 737-800 neměl při přistání na dráze vyklopený podvozek.

V Muan se shromáždily tisíce truchlících příbuzných, kteří jsou rozhořčeni, že dosud neviděli těla svých blízkých. K dnešnímu dni bylo rodinám předáno jen několik ostatků obětí. V úterý byly čtyři těla převezena do pohřebních služeb, ale většina rodin stále čeká na identifikaci svých blízkých.

K otázkám týkajícím se bezpečnostních postupů společnosti Jeju Air generální ředitel Kim Yi-bae uvedl, že letadlo by nebylo schváleno k odletu, pokud by tým údržby nezpečetil jeho bezpečnost. Dodal, že piloti byli vyškoleni podle regulačních standardů a že společnost disponuje dvěma plně funkčními leteckými simulátory.

„Máme 12,9 pracovníků údržby na každé letadlo, což je nárůst oproti 12 v roce 2019,“ řekl. „Máme přísný kontrolní seznam údržby, není možné něco přehlédnout. Pokud by něco bylo přehlédnuto, byl by to vážný problém.“

Pokud jde o podvozek letadla, Kim uvedl, že to souvisí přímo s vyšetřováním nehody a že společnost není v současnosti v pozici, aby mohla říci, zda podvozek fungoval správně.

Generální ředitel také uvedl, že společnost Jeju Air plánuje v zimě snížit počet letů o 10-15 % s cílem provádět více údržbových prací na letadlech, ale zdůraznil, že to není přiznání, že by společnost provozovala příliš mnoho letadel. Dodal, že firma bude více sledovat počasí před a po letech.

Kim také připustil, že v posledních pěti letech Jeju Air zaplatila nejvíce pokut a čelila největšímu počtu správních opatření ze všech korejských leteckých společností, ale že firma neustále zlepšuje svou bezpečnostní bilanci. Ujistil, že se zavázal posílit bezpečnostní a údržbové postupy společnosti.

Letecká společnost připravuje pohotovostní kompenzaci pro rodiny obětí a hradí náklady na pohřby. Peníze budou vyplaceny brzy, ještě před dokončením procesu pojištění. Kim uvedl, že zaměstnanci společnosti jsou na místě a poskytují psychologickou pomoc rodinám.

Na palubě letu 7C2216, který měl mezi cestujícími osoby ve věku od tří do 78 let, bylo kromě dvou thajských státních příslušníků většina cestujících Jiho Korejci. Úřady uvedly, že mnoho příbuzných je frustrováno, jak dlouho trvá identifikace obětí, ale úředníci tvrdí, že to je náročné, protože pasažéři byli při nehodě těžce popáleni.

Dráha na letišti Muan bude uzavřena ještě na týden, dokud forenzní týmy nezkontrolují více ostatků a trosek. Vyšetřovatelé začali v úterý prozkoumávat černé skříňky letadla – nahrávač kokpitových hlasů a letový datový záznamník. Druhé zařízení postrádá klíčový konektor, což ztíží extrakci dat a může prodloužit hledání odpovědí na otázku, proč letadlo přistálo bez vyklopeného podvozku.

Úředníci také zkoumají předpisy týkající se betonové bariéry, do které letadlo narazilo, když sklouzlo mimo konec dráhy.